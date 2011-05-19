Россия 25 мая проведет в Брюсселе презентацию "Южного потока"

БЕРЛИН, 19 мая - РИА Новости. Россия 25 мая проведет в Брюсселе презентацию проекта стратегического газопровода "Южный поток", который пройдет через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы, сообщил замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский на XI международной конференции "Энергетический диалог: Россия-ЕС. Газовый аспект".

По его словам, презентация пройдет по инициативе координаторов энергодиалога - главы Минэнерго РФ Сергея Шматко и еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера. В презентации примут участие представители Еврокомиссии, Европарламента, национальных энергетических регуляторов, а также главы компаний - акционеров проекта.

Участниками проекта на паритетной основе являются "Газпром" и итальянская Eni. Ожидается, что до конца этого года к проекту присоединятся французская EdF и немецкая Wintershall, которые получат доли в 10% и 15% соответственно за счет снижения доли Eni.

"В рамках презентации предполагается изложить концепцию проекта, в том числе его основные технико-экономические характеристики, провести обмен мнениями по итогам презентации. Я думаю, что это очень важное мероприятие, которое позволит получить ответы на возможные вопросы в отношении этого проекта", - заключил Яновский.

Проект "Южный поток" направлен на диверсификацию маршрутов экспорта российского газа в Европу. Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода запланирован на конец 2015 года. Предполагается, что мощность газопровода будет наращиваться постепенно, а его полная проектная производительность составит 63 миллиарда кубометров газа в год.