Кассир нелегального обменника в Москве 5 часов сжигала деньги

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кассир нелегального обменного пункта пять часов сжигала деньги, закрывшись от милиционеров в обменнике в центре Москвы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления экономической безопасности ГУВД Москвы Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники УЭБ продолжают крупномасштабную операцию по выявлению в Москве нелегальных пунктов обмена валют. В ходе операции милиционеры проверили несколько обменников, один из которых работал нелегально.

"Сотрудник УЭБ провели контрольную закупку на 600 долларов, после чего потребовали от кассира предъявить документы на разрешение работы. Кассирша закрылась и в течение пяти часов сжигала деньги, не пуская милиционеров. Открыть дверь обменника удалось только с помощью спасателей", - сказала Волк. Она уточнила, что женщина, испугавшись оборудования спасателей, сама открыла дверь, однако в обменном пункте смогли изъять только 640 рублей.

Никаких документов на право работы в заведении не оказалось. По словам представителя УЭБ, руководитель и арендатор данного обменного пункта установлены. К ним будут приняты соответствующие меры.

В настоящее время по данному факту возбуждено административное дело, решается вопрос о применении мер уголовного характера.