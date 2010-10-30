Драки на выборах президента Белоруссии не будет - Лукашенко

МИНСК, 30 окт - РИА Новости, Алексей Букчин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не ожидает серьезных политических баталий на предстоящих 19 декабря выборах главы государства.

"Драки не будет, мы будем очень достойно себя вести", - заявил Лукашенко журналистам в субботу в Брестской области. Главу Белоруссии цитирует государственное агентство Белта.

При этом белорусский лидер заявил, что его не интересует, сколько у него будет конкурентов на выборах. "Мне все равно: будет их 17 или в альтернативе будет один, или двое. Если они настоящие политики, они бороться будут. Если они никакие - скорее всего, побоятся вступать в открытую политическую драку", - сказал он.

По словам Лукашенко, у него не было времени, чтобы серьезно заняться предвыборной кампанией. "Я даже, честно говоря, не знаю, сколько собрано у меня голосов", - сказал он.

Белорусский президент также утверждает, что не собирается вести никакой политической агитации перед выборами.

Он также критически отозвался о своих оппонентах. "Поначалу их было не то 17, не то 19. Потом по определенным причинам они начали, как в народе говорят, сваливать с этой дорожки. Когда с населением не сталкиваешься, кажется - все плохо, за нас люди проголосуют. Пошли к народу. Оказалось, что и подписи сложно собрать", - сказал Лукашенко.

"Если бы я не обратился и не попросил людей, чтобы они подписались за них, так они бы и подписи не собрали. И вот, столкнувшись с мнением народа лоб в лоб, они поняли, что ноль и одну сотую процента или сколько там, может быть, один, два, три, пять процентов могут набрать в выборах", - продолжил он.