наверх
10.03.201802:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В СНГ

    Жириновский предложил "вставать с рассветом"

    (обновлено: )1
    "Давайте передвинем нашу жизнь, чтобы мы с восходом вставали. Давайте хотя бы в семь(часов) это сделаем, а ложиться спать в девять(часов)", - заявил депутат Госдумы РФ.

    ВЛАДИВОСТОК, 30 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы РФ Владимир Жириновский выступает за отмену перехода на зимнее и летнее время и предлагает раньше вставать и раньше ложиться спать.

    Либерал-демократы во главе с Жириновским внесли 19 октября на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, по которому Россия переводится на международную систему часовых поясов. Согласно тексту документа, с 1 января 2011 года на территории РФ счет времени должен производиться по международной системе часовых поясов - поясное время плюс один час.

    "Нужно отменить (перевод часов), если мы ставим задачу просто экономить деньги, электроэнергию, чисто экономические задачи, то можно и на два часа переводить, можно каждый квартал переводить. Это вредно для здоровья человека", - сказал Жириновский в эфире российской телепрограммы "Вести в субботу".

    Он призвал раньше ложиться и раньше вставать.

    "Давайте передвинем нашу жизнь, чтобы мы с восходом вставали. Давайте хотя бы в семь(часов) это сделаем, а ложиться спать в девять(часов).Тогда мы сэкономим солнечное время, это полезно для здоровья", - сказал Жириновский , добавив, что сам может встать и в семь часов, и в пять, "если надо".

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине