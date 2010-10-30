Жириновский предложил "вставать с рассветом"

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы РФ Владимир Жириновский выступает за отмену перехода на зимнее и летнее время и предлагает раньше вставать и раньше ложиться спать.

Либерал-демократы во главе с Жириновским внесли 19 октября на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, по которому Россия переводится на международную систему часовых поясов. Согласно тексту документа, с 1 января 2011 года на территории РФ счет времени должен производиться по международной системе часовых поясов - поясное время плюс один час.

"Нужно отменить (перевод часов), если мы ставим задачу просто экономить деньги, электроэнергию, чисто экономические задачи, то можно и на два часа переводить, можно каждый квартал переводить. Это вредно для здоровья человека", - сказал Жириновский в эфире российской телепрограммы "Вести в субботу".

Он призвал раньше ложиться и раньше вставать.

"Давайте передвинем нашу жизнь, чтобы мы с восходом вставали. Давайте хотя бы в семь(часов) это сделаем, а ложиться спать в девять(часов).Тогда мы сэкономим солнечное время, это полезно для здоровья", - сказал Жириновский , добавив, что сам может встать и в семь часов, и в пять, "если надо".