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    Командующий ВДВ РФ Шаманов госпитализирован после ДТП - Минобороны РФ

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    ДТП произошло в субботу утром в Зареченском районе Тульской области, на 1-м километре Московского шоссе. Водитель служебного БМВ погиб на месте аварии, Шаманов и Наумец госпитализированы в местные больницы.

    МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Командующий ВДВ России генерал-лейтенант Владимир Шаманов попал в крупное ДТП, генерал получил ранения средней тяжести и госпитализирован, ехавший с ним исполняющий обязанности командира Тульского соединения ВДВ полковник Алексей Наумец находится в реанимации, сообщил РИА Новости представитель управления информации Минобороны РФ.

    ДТП произошло в субботу утром в Зареченском районе Тульской области, на 1-м километре Московского шоссе. Водитель служебного БМВ погиб на месте аварии, Шаманов и Наумец госпитализированы в местные больницы.

    "По указанию министра обороны РФ в ближайшее время Шаманов будет перевезен в госпиталь Бурденко в Москве", - сказал собеседник агентства.

    По его словам, в 9.40 мск автомобиль МАЗ выехал на встречную полосу движения и столкнулся со служебной машиной BMW, в которой ехал командующий ВДВ Владимир Шаманов и исполняющий обязанности командира Тульского соединения ВДВ полковник Алексей Наумец.

    "В результате ДТП Владимир Шаманов получил травмы средней тяжести, не представляющие угрозы для жизни", - сказал представитель Минобороны РФ.

    Он отметил, что, по заключению сотрудников ГИБДД, виноват в аварии водитель МАЗа, "грубо нарушивший правила дорожного движения".

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