11 претендентов сдали подписи для выборов президента Беларуси

МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Необходимые для участия в выборах президента Белоруссии подписи сдали 11 претендентов, сообщил РИА Новости в субботу секретарь ЦИК Белоруссии Николай Лозовик. Кандидат должен собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку.

"На первом месте по прежнему действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, который сдал более 1 миллиона 100 тысяч подписей", - сказал Лозовик.

Он сообщил, что на втором месте по количеству сданных подписей следует оппозиционный писатель Владимир Некляев, который сдал более 160 тысяч подписей. За ним следуют бывший заместитель министра иностранных дел Белоруссии Андрей Санников и заместитель председателя Объединенной гражданской партии, известный белорусский либеральный экономист Ярослав Романчук - более 150 тысяч и более 120 тысяч подписей соответственно.

"Все остальные претенденты сдали в комиссии от 105 до 120 тысяч подписей", - проинформировал секретарь ЦИК Белоруссии.

Среди сдавших подписи - индивидуальный предприниматель из Витебска Владимир Провальский, оппозиционный политик Алесь (Алексей) Михалевич, еще один оппозиционер Николай Статкевич, заместитель председателя Партии Белорусский народный фронт Григорий Костусев, бизнесмен Дмитрий Усс, руководитель ассоциации малого и среднего предпринимательства Виктор Терещенко, оппозиционный активист, стоящий на христианских позициях, Виталий Рымашевский.

При этом Лозовик сообщил, что по подписям многих из претендентов на белорусское президентское кресло у комиссий сразу "возникли вопросы".

"Некоторые члены комиссий с изумлением обнаружили свои фамилии в подписных листах, хотя подписи не ставили", - рассказал Лозовик.

"Исходя из этого, есть подозрения, что некоторые члены инициативных групп избрали тактику не общения с людьми, а изучения телефонных книг, баз данных поликлиник, библиотек, ЖЭСов", - продолжил собеседник агентства.

Как полагает секретарь ЦИК, исходя из этого, у комиссий, "видимо, будет много работы по выявлению недостоверных подписей".

Выборы президента Белоруссии назначены на 19 декабря.

Регистрация кандидатов пройдет с 14 по 23 ноября.