Комиссар ОБСЕ увидел взаимоотношение 120 этнических групп Алматы

АСТАНА, 23 сен - РИА Новости. В Казахстане в городе Алматы с рабочим визитом находится Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут Воллебек. Накануне его принял аким города Ахметжан Есимов, сообщает пресс-служба акимата.

"Воллебек активно интересовался опытом взаимоотношений представителей более 120 национальностей, проживающих в Алматы, и отношением общества к идее введения трехязычия, выдвинутой Президентом РК. Как пояснил аким города, во времена СССР в Казахстане превалировал русский язык. В то время казахских школ было очень мало, в них обучались 8 тыс. школьников. Сегодня таких школ - 48 и обучаются в них 68 тыс. детей. За последние десять лет количество казахских детских садов возросло до 42. На казахских отделениях вузов Алматы сегодня обучается 82 тыс. человек - 42% от общего числа студентов города. 20 лет назад в Алматы был лишь один телеканал, вещавший на казахском языке, а сегодня их 11. В несколько раз возросла численность казахскоязычных печатных СМИ", - сообщает КАЗИНФОРМ.

С момента обретения независимости, Казахстан создает все условия для изучения казахского языка. Организованы специальные языковые курсы. Возрастает объем делопроизводства на государственном языке. Сейчас этот показатель составляет 66%. «Вопреки мнению некоторых общественных деятелей, государственная политика внедрения казахского языка строится на принципе поступательности процесса, не в ущерб другим языкам и культурам», - подчеркнул Есимов.

Верховный комиссар ОБСЕ отметил особую важность обмена опытом между государствами в таких вопросах, как многоязычие, сотрудничество представительств нацменьшинств в органах законодательной власти, интеграция в условиях многонационального и мультиконфессионального общества. «Мне известно, что в Алматы проживают представители более 120 этнических групп. Вы многого достигли, и много задач еще предстоит решить. Определенно, в контексте предстоящего председательства Казахстана в ОБСЕ ваша работа в данном направлении будет усиливаться, и это очень важно», - сказал Воллебек

Кроме того, Воллебек интересовался судьбой знаменитого высокогорного катка «Медеу». Он хорошо помнит это уникальное место со времен Советского Союза, когда на его родине, в Норвегии, где конькобежный спорт занимает центральное место, благодаря этому виду спорта были известны два города СССР: Москва и Алма-Ата. Есимов рассказал гостю о планах Казахстана, в частности Алматы, в рамках проведения VII зимней Азиады-2011, о грандиозной реконструкции катка и пригласил его посетить «Медеу», чтобы полюбоваться главной достопримечательностью Алматы.

Воллебек занимает свою должность в ОБСЕ с 4 июля 2007 года. В его функции входит мониторинг положения национальных меньшинств в странах, участвующих в ОБСЕ.