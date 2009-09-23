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    Русскоязычная телепрограмма закрыта в Молдавии

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    Русскоязычная телевизионная информационная программа "Top news", которую готовило мультимедийное информационное агентство OMEGA, закрыта со вторника в Молдавии.

    КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Русскоязычная телевизионная информационная программа "Top news", которую готовило мультимедийное информационное агентство OMEGA, закрыта со вторника в Молдавии.

    "Председатель Координационного совета по телерадиовещанию Молдавии Георгий Горинчой приказал ряду кабельных операторов, под угрозой закрытия их основного бизнеса, исключить из программ своих телепередач нашу новостную передачу", - заявил в среду РИА Новости директор OMEGA Александр Петков.

    "Интересно, какая следующая русскоязычная телепрограмма на очереди на закрытие у новых властей страны?", - отметил Петков.

    РИА Новости не удалось получить комментария Горинчоя, поскольку в его офисе агентству сообщили, что председателя совета нет на рабочем месте, а на звонки по мобильному он не реагировал.

    "Top news" распространяется в соответствии с законодательством только в кабельных сетях на контрактной основе. Программа выходила с конца 2008 года.

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