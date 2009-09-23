Русскоязычная телепрограмма закрыта в Молдавии

КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Русскоязычная телевизионная информационная программа "Top news", которую готовило мультимедийное информационное агентство OMEGA, закрыта со вторника в Молдавии.

"Председатель Координационного совета по телерадиовещанию Молдавии Георгий Горинчой приказал ряду кабельных операторов, под угрозой закрытия их основного бизнеса, исключить из программ своих телепередач нашу новостную передачу", - заявил в среду РИА Новости директор OMEGA Александр Петков.

"Интересно, какая следующая русскоязычная телепрограмма на очереди на закрытие у новых властей страны?", - отметил Петков.

РИА Новости не удалось получить комментария Горинчоя, поскольку в его офисе агентству сообщили, что председателя совета нет на рабочем месте, а на звонки по мобильному он не реагировал.

"Top news" распространяется в соответствии с законодательством только в кабельных сетях на контрактной основе. Программа выходила с конца 2008 года.