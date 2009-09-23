Кандидат в премьеры Молдавии не собирается "прогибаться" перед Москвой

КИШИНЕВ, 23 сен - РИА Новости. Владимир Филат, выдвинутый спикером парламента и временно исполняющим обязанности президента Молдавии Михаем Гимпу на пост премьер-министра, заявил, что не собирается "прогибаться" перед Москвой.

"Отношения с Россией будут прагматическими, проводиться с достоинством, но так, как прогибался перед Москвой Воронин (бывший президент Молдавии), я не собираюсь делать", - заявил во вторник Филат, которого в среду цитирует сайт возглавляемый им либерально-демократической партии.

В то же время кандидат в премьер-министры сообщил, что первый свой официальный визит совершит в Брюссель, откуда, он уверен, вернется "с конкретными результатами".

После этого он может поехать в Берлин, Париж, Бухарест, Киев.

Филат заявил, что "если в Молдавии будет стабильное правительство, то к концу 2012 года граждане Молдавии смогут ездить в страны ЕС без визы".

Филат также сообщил, что в ближайшее время откроются консульства Румынии в молдавских городах Кагуле и Бельцах, а также молдавское консульство в румынском городе Яссы.

В пятницу на заседании молдавского парламента планируется утвердить состав кабинета министров, состоящий из членов правящей коалиции, и его программу.