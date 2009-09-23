Казахстан не может дать РФ новые районы для падения ракет-носителей

АСТАНА, 23 сен – ИА Новости-Казахстан. Казахстан не сможет выделить большинство из запрашиваемых российской стороной новых районов для падения частей российских ракет-носителей, заявил глава национального космического агентства «Казкосмос» Талгат Мусабаев.



Он напомнил, что госорганами республики в течение года проводилась работа по разработке и согласованию проекта межправительственного соглашения о порядке и условиях предоставления и использования земельных участков на территории Республики Казахстан в качестве новых районов падения отделяющихся частей ракет-носителей.



«Мы понимаем заинтересованность российской стороны в создании новых районов для обеспечения пусков ракет в наиболее выгодных направлениях, однако результаты тщательной проработки казахстанской стороной указанного вопроса свидетельствуют о невозможности передачи российской стороне многих запрашиваемых земельных участков в связи с осуществляемой на их территориях хозяйственной деятельности и возможностью ухудшения экологической обстановки Республики Казахстан», - сказал Мусабаев, выступая в среду на 12-ом заседании подкомиссии по комплексу «Байконур».



Вместе с тем, отметил он, казахстанской стороной продолжается согласование проекта Соглашения, предусматривающего выделение нового района падения (№ 120) на территории Костанайской и Актюбинской областей. «Однако этот процесс, к сожалению, не завершен в связи со вновь возникшими требованиями уполномоченных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан».



Мусабаев подчеркнул, что урегулирование вопросов экологической безопасности космической деятельности, осуществляемой на космодроме «Байконур», является одной из важнейших задач сегодняшнего дня. «Уполномоченным государственным органам сторон необходимо ускорить выработку единых позиций по соответствующим», - заметил он.



Он отметил, что на протяжении года сторонами проводились двусторонние встречи по выработке согласованных позиций по протоколу к соглашению по экологии и природопользованию на территории комплекса «Байконур» в условиях его аренды Российской Федерацией, а также прядку организации совместного экологического сопровождения всех пусков ракет, использующих высокотоксичные компоненты ракетного топлива. «Однако указанные документы до настоящего времени не согласованы», - констатировал он.



