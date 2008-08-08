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    Двенадцать российских миротворцев погибли в Цхинвали, 150 ранены

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    "Слова представителей грузинского руководства о том, что по российским миротворцам не велся огонь, - кощунственная ложь. Погибли наши товарищи", - сказал собеседник агентства.

    МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Двенадцать российских миротворцев погибли в Цхинвали в пятницу, 150 ранены, сообщил РИА Новости представитель командования миротворческих сил.

    "Слова представителей грузинского руководства о том, что по российским миротворцам не велся огонь, - кощунственная ложь. Погибли наши товарищи", - сказал собеседник агентства.

    По его словам, по миротворцам велся артиллерийский и пулеметный огонь.

    Сейчас российские миротворцы ведут ожесточенный бой с грузинскими регулярными военными частями на южной окраине Цхинвали, сообщил представитель командования.

    Грузинские войска ночью вошли на территорию непризнанной республики Южная Осетия и обстреляли Цхинвали. Значительная часть города разрушена. Власти Южной Осетии сообщают о массовых жертвах среди мирного населения. По предварительным данным, погибли более тысячи человек.

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