Двенадцать российских миротворцев погибли в Цхинвали, 150 ранены

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Двенадцать российских миротворцев погибли в Цхинвали в пятницу, 150 ранены, сообщил РИА Новости представитель командования миротворческих сил.

"Слова представителей грузинского руководства о том, что по российским миротворцам не велся огонь, - кощунственная ложь. Погибли наши товарищи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по миротворцам велся артиллерийский и пулеметный огонь.

Сейчас российские миротворцы ведут ожесточенный бой с грузинскими регулярными военными частями на южной окраине Цхинвали, сообщил представитель командования.

Грузинские войска ночью вошли на территорию непризнанной республики Южная Осетия и обстреляли Цхинвали. Значительная часть города разрушена. Власти Южной Осетии сообщают о массовых жертвах среди мирного населения. По предварительным данным, погибли более тысячи человек.