наверх
10.03.201800:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В СНГ

    ОБОБЩЕНИЕ - Грузия де-факто ведет войну против российских миротворцев

    (обновлено: )3
    После обострения ситуации в регионе погибли десять миротворцев, 30 ранены. Грузинские войска не дают медицинским службам вывезти раненых из зоны боев в Цхинвали.

    МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Грузия де-факто ведет войну против российских миротворцев в зоне грузино-сетинского конфликта: по словам помощника главкома Сухопутных войск полковника Игоря Конашенкова, грузинские войска, вошедшие ночью на территорию непризнанной Южной Осетии "расстреливают российских миротворцев на захваченных наблюдательных постах".

    "Грузинские войска расстреливают российских миротворцев и местных жителей на захваченных наблюдательных постах. Ожесточенные бои идут в районе Цхинвали, грузинские танки в упор расстреливают штаб и лагерь миротворцев", - сказал Конашенков РИА Новости во Владикавказе.

    Российские миротворцы находятся в зоне конфликта в Южной Осетии на основании Дагомысского соглашения 1992 года. В состав российского батальона (также в зоне конфликта размещены осетинский и грузинский батальоны) входит 500 человек, причем миротворческий мандат позволяет России при необходимости увеличить численность батальона.

    Конашенков рассказал, что после обострения ситуации в регионе погибли десять миротворцев, 30 ранены. Грузинские войска не дают медицинским службам вывезти раненых из зоны боев в Цхинвали.

    Он заявил, что грузинские военнослужащие добивают раненых российских миротворцев.

    По словам Конашенкова, в районе Цхинвали ведутся упорные бои, грузинские танки прямой наводкой расстреливают посты и штаб российских миротворцев, а штурмовая авиация грузинских ВВС наносила ракетно-бомбовые удары по объектам российских миротворцев.

    "Несмотря на ожесточенный огонь со стороны грузинских войск, российские миротворцы продолжают держать оборону", - сообщил Конашенков.

    Он отметил, что в помощь миротворцам из России направлено подкрепление: "Подразделения 58-армии выдвинулись на помощь российским миротворцам и находятся на подступах к Цхинвали".

    Во Владикавказе создан оперативный штаб по оказанию помощи российским миротворцам и гражданам России в зоне грузино-осетинского конфликта.

    Президент России Дмитрий Медведев поручил оказать гуманитарную помощь пострадавшим в региональном конфликте в Южной Осетии.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине