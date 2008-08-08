ОБОБЩЕНИЕ - Грузия де-факто ведет войну против российских миротворцев

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Грузия де-факто ведет войну против российских миротворцев в зоне грузино-сетинского конфликта: по словам помощника главкома Сухопутных войск полковника Игоря Конашенкова, грузинские войска, вошедшие ночью на территорию непризнанной Южной Осетии "расстреливают российских миротворцев на захваченных наблюдательных постах".

"Грузинские войска расстреливают российских миротворцев и местных жителей на захваченных наблюдательных постах. Ожесточенные бои идут в районе Цхинвали, грузинские танки в упор расстреливают штаб и лагерь миротворцев", - сказал Конашенков РИА Новости во Владикавказе.

Российские миротворцы находятся в зоне конфликта в Южной Осетии на основании Дагомысского соглашения 1992 года. В состав российского батальона (также в зоне конфликта размещены осетинский и грузинский батальоны) входит 500 человек, причем миротворческий мандат позволяет России при необходимости увеличить численность батальона.

Конашенков рассказал, что после обострения ситуации в регионе погибли десять миротворцев, 30 ранены. Грузинские войска не дают медицинским службам вывезти раненых из зоны боев в Цхинвали.

Он заявил, что грузинские военнослужащие добивают раненых российских миротворцев.

По словам Конашенкова, в районе Цхинвали ведутся упорные бои, грузинские танки прямой наводкой расстреливают посты и штаб российских миротворцев, а штурмовая авиация грузинских ВВС наносила ракетно-бомбовые удары по объектам российских миротворцев.

"Несмотря на ожесточенный огонь со стороны грузинских войск, российские миротворцы продолжают держать оборону", - сообщил Конашенков.

Он отметил, что в помощь миротворцам из России направлено подкрепление: "Подразделения 58-армии выдвинулись на помощь российским миротворцам и находятся на подступах к Цхинвали".

Во Владикавказе создан оперативный штаб по оказанию помощи российским миротворцам и гражданам России в зоне грузино-осетинского конфликта.

Президент России Дмитрий Медведев поручил оказать гуманитарную помощь пострадавшим в региональном конфликте в Южной Осетии.