Назарбаев едет в Монголию исправлять ошибки соседей

В эти дни глава Казахстана посетит с двухдневным визитом Монголию. По официальным данным, целью поездки является укрепление двусторонних взаимоотношений. В этой связи планируется подписание ряда документов в различных сферах, а также проведение бизнес-форума с участием предпринимателей двух стран. Между тем в соседней России, казалось бы, в стандартном визите президента Казахстана видят более глубинный смысл. Недавно монгольскую столицу потрясли массовые беспорядки – в стране была совершена попытка «оранжевой революции». Дипломаты России попросту прозевали данный прецедент. По этой причине, как пишут СМИ соседней страны со ссылкой на казахстанского политолога Рустема Лебекова, президент Назарбаев приложит со своей стороны определенные усилия, чтобы Монголию не поразил вирус «оранжевой революции», старательно заносимый извне.Сегодня президент Назарбаев с двухдневным визитом посетит Монголию. По официальной информации, глава государства едет подписать ряд документов, а также принять участие в бизнес-форуме. Тем временем в соседней России склонны полагать, что поездка казахстанского лидера имеет более глубокий смысл, чем просто стандартный визит.По словам официального представителя МИД РК Ержана Ашикбаева, «в ходе визита глава государства проведет переговоры с руководством Монголии, по итогам которых планируется подписание двусторонних документов в различных сферах». В рамках визита планируется проведение казахстанско-монгольского бизнес-форума с целью расширения деловых связей и поиска возможностей для реализации перспективных проектов.Между тем в России считают, что поездка президента Казахстана в Монголию носит более глубинный характер. Недавно столицу этого государства потрясли массовые беспорядки – в стране была совершена попытка «оранжевой революции». Внутриполитическая обстановка там остается кризисной. В этой ситуации, как отмечают некоторые политологи, Назарбаев, по сути дела, взял на себя работу российской дипломатии, которая фактически прозевала «оранжевый сценарий» в Монголии. «Очевидно, что государственные деятели не могут оставить в стороне вопросы внутриполитической ситуации в Монголии. И хотя Монголия не имеет непосредственной границы с Казахстаном, она относится к его ближайшей периферии», – полагает российское издание.Данное СМИ констатирует тот факт, что в Монголию в последнее время зачастили с визитами представители западной дипломатии, что, по мнению россиян, придаст больше уверенности прозападным силам. А сама Россия предпринимает явно недостаточные усилия, чтобы восполнить многолетнее отсутствие работы в монгольском направлении.«Со своей стороны казахстанское руководство, которое всегда отличалось дальновидностью и – без преувеличения – политической мудростью, не может оставить в стороне тревожные процессы, происходящие в Монголии. События в Киргизии и Андижане глубоко встревожили всю Среднюю Азию. Астана явно не заинтересована в том, чтобы дуга политической нестабильности протянулась и дальше на Восток. В этой ситуации попытку восполнить вакуум российского влияния предпринимает опытный политик Нурсултан Назарбаев, – пишет «РБК daily». – Казахстан, как и Россия, заинтересован в стабильности существующего в Монголии политического режима и намерен противодействовать «оранжевым» тенденциям, направленным на раскачивание ситуации в регионе. Переориентация монгольских правящих элит на США и новые американские базы поблизости от Сибири совсем не нужны ни России, ни Китаю, ни Казахстану».Российское СМИ приводит слова директора Евразийского центра политических исследований Рустема Лебекова, который считает, что Назарбаев приложит со своей стороны определенные усилия, чтобы Монголию не поразил вирус «оранжевой революции», старательно заносимый извне.