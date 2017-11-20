Сила Facebook: впавший в спячку хомячок вызвал панику у британцев

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Британка Лиза Гудман сделал пост в Facebook и вызвала панику у тысяч владельцев хомяков, которые узнали, что могли случайно похоронить своих питомцев заживо.

The Mirror рассказывает историю женщины, которая обнаружила, что хомяк ее дочери не подает признаков жизни. Лиза испугалась, что животное погибло, однако выяснилось, что грызун впал в зимнюю спячку.

В это время года хомяки находятся в состоянии оцепенения, которое неопытный хозяин может за смерть. Лиза специально написала об этом случае, чтобы предупредить других людей, однако не ожидала, что ее пост станет настолько популярным. За пять дней его прокомментировали более 90 тысяч человек.

Бывшие и настоящие владельцы грызунов стали делиться опасениями, что похоронили своих любимцев, когда те были еще живы.

"Боже, а если Брауни не умер"?, "Господи, а вдруг мы похоронили Аманду живьем?", "Может, Шрек тоже впал в спячку?" — писали пользователи.

Позже Лиза Гудман дополнила свой пост сообщением о том, что не хотела вызвать панику. "Я уверена, что никто из вас не хоронил своих хомяков живьем", — написала она. Женщина также опубликовала видео с проснувшимся питомцем.

Тем не менее, в сети были опубликованы истории с попытками похоронить хомяков заживо.

"В прошлом году мы завели маленького хомяка, он прожил у нас всего несколько месяцев, но однажды утром мы обнаружили его мертвым. Содрогаюсь от одной мысли, что мы могли похоронить его заживо", — написала Джоди Луиза Дженнингс.

"С нашим хомяком был похожий случай… Расстроенные дети попрощались с ним перед школой. Я вернулась домой, пошла во двор вырыть ямку и вернулась за "покойным". Представьте, как я ужаснулась, когда увидела, что он встал и побежал на кухню. Дети так переживали, что я решила позвонить им в школу и сообщить, что Гарольд жив", — поделилась опытом Жанетт Маршалл.

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"Со мной произошла такая же история. Мы отнесли нашего мертвого хомячка в сарай, потому что не знали, как рассказать об этом детям. Спустя два дня пошли его хоронить, но обнаружили, что он бегает", — сообщила Джули Тейт.