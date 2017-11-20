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    Мужчина украл более 50 телефонов во время концерта в Британии

    (обновлено: )49
    Подозреваемому 22 года, его задержали на соседней от места проведения концерта улице. Полицейские опубликовали фотографию изъятых у мужчины телефонов, разложенных на составленных вместе столах, и попросили обратиться в участок тех, кто их лишился.
    Концерт рок-группы Royal Blood
    сайт Royal Blood

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Британец задержан по подозрению в краже 53 смартфонов во время концерта рок-группы Royal Blood в Бирмингеме, сообщает местная полиция.

    Подозреваемому 22 года, его задержали на соседней от места проведения концерта улице. Полицейские опубликовали фотографию изъятых у мужчины телефонов, разложенных на составленных вместе столах, и попросили обратиться в участок тех, кто их лишился.

    West Midlands Police
    Изъятые у вора телефоны

    Музыканты также обратились к своим поклонникам, ставшим жертвами грабителя. "Мы призываем всех фанатов, которые ходят на наши концерты, быть бдительными и защищать свои личные вещи, особенно кошельки и телефоны", — говорится в сообщении группы в Facebook. Со своей стороны музыканты пообещали усилить меры безопасности.

    По данным СМИ, ранее в Бирмингеме во время концерта Libertines были похищены 38 телефонов. Подозреваемый пытался покинуть концерт, положив все смартфоны себе в штаны.

    Ранее сообщалось, что злоумышленники украли более 300 смартфонов новой модели iPhone Х из фургона в американском городе Сан-Франциско до начала продаж.

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