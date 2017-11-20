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    В Китае построили дом толщиной с лист бумаги

    (обновлено: )56020
    Новое пятиэтажное здание в Харбине благодаря архитектурным приемам создает невероятную иллюзию.
    Дом толщиной с лист бумаги в Харбине (Китай)
    Фото People's Daily China

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В китайском городе Харбин (провинция Хэйлунцзян) закончено строительство офисного здания, которое быстро стало местной достопримечательностью.

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    Архитекторы так изогнули фасад и боковые стены пятиэтажного дома, что создается иллюзия о его невероятно малой толщине.

    Если смотреть под определенным углом, то на первый взгляд кажется, что здание толщиной с лист бумаги.

    Ранее сообщалось, что в китайской провинции Цзянсу завершается строительство уникального отеля на берегу горного озера. Гостиница по внешнему виду больше напоминают космическую базу для внеземной цивилизации.

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