В Китае построили дом толщиной с лист бумаги

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В китайском городе Харбин (провинция Хэйлунцзян) закончено строительство офисного здания, которое быстро стало местной достопримечательностью.

Архитекторы так изогнули фасад и боковые стены пятиэтажного дома, что создается иллюзия о его невероятно малой толщине.

Если смотреть под определенным углом, то на первый взгляд кажется, что здание толщиной с лист бумаги.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Цзянсу завершается строительство уникального отеля на берегу горного озера. Гостиница по внешнему виду больше напоминают космическую базу для внеземной цивилизации.