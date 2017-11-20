наверх
20.11.201712:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Заказать желание. В Японии появились искусственные метеоры

    (обновлено: )22
    По информации японских СМИ, падающую звезду можно будет просто заказать, так как специальный аппарат, который находится на орбите, запустит ее в нужном месте.
    Метеорный дождь
    sankei.com

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Уникальное изобретение появилось в Японии – искусственные метеоры.

    Необходимости долго смотреть на небо, чтоб загадать желание, увидев падающую звезду, вскоре не будет.

    Оказывается, падающую звезду можно будет просто заказать, и специальный аппарат, находящийся на орбите, запустит метеор в нужном месте, сообщает sankei.com.

    sankei.com
    Метеорный дождь

    Ранее сообщалось, что в Японии железнодорожная компания Tsukuba Express принесла извинения за то, что пригородный поезд с одной из станций отправился на 20 секунд раньше расписания.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии