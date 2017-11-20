Заказать желание. В Японии появились искусственные метеоры

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Уникальное изобретение появилось в Японии – искусственные метеоры.

Необходимости долго смотреть на небо, чтоб загадать желание, увидев падающую звезду, вскоре не будет.

Оказывается, падающую звезду можно будет просто заказать, и специальный аппарат, находящийся на орбите, запустит метеор в нужном месте, сообщает sankei.com.

sankei.com Метеорный дождь

Ранее сообщалось, что в Японии железнодорожная компания Tsukuba Express принесла извинения за то, что пригородный поезд с одной из станций отправился на 20 секунд раньше расписания.