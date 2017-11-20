VIP-стоянка. В Минске водитель паркуется на ковре

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КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Минске во дворе одного из домов на улице Тургенева мужчина припарковал свой автомобиль на ковре, сообщает auto.onliner.by. Издание также публикует несколько соответствующих фото.

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Как сообщают очевидцы, вскоре машина уехала, но ковер остался.

Издание отмечает, что логичных обоснований, зачем кому-то понадобилось выделиться столь необычно, у жильцов нет.

Артур Боровой Facebook В Минске водитель паркуется на ковре

Подобный случай парковки в Минске уже был зафиксировали ранее.

Напомним, 26 октября вступил в силу закон, увеличивающий штраф за парковку автотранспорта на предназначенных для инвалидов местах с 465 до 1700 гривен.