Лавров назвал "липой" все обвинения НАТО по российско-белорусским учениям

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Все обвинения НАТО в адрес РФ по поводу проведения российско-белорусских учений оказались "липой", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас то, что они размешают в Восточной Европе, под предлогом российской угрозы, что российско-белорусские учения Запад-2017 — это подготовка для агрессии против Прибалтики, что Россия хочет завоевать Белоруссию, что никогда войска оттуда не выведет, ничего из этого не реализовалось", — сказал он, выступая перед слушателями азербайджанской Дипакадемии.

По словам Лаврова, "все оказалось просто "липой", по-русски говоря".

Он отметил, что те контингенты НАТО, которые туда подтянули для нейтрализации угрозы, сейчас остаются в Восточной Европе.

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Учения "Запад-2017" проходили на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.