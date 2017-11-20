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    Лавров назвал "липой" все обвинения НАТО по российско-белорусским учениям

    Тема:

    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (53)

    (обновлено: )11150
    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, все обвинения НАТО в адрес РФ по поводу проведения российско-белорусских учений оказались "просто "липой".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Все обвинения НАТО в адрес РФ по поводу проведения российско-белорусских учений оказались "липой", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Учения Запад-2017
    Sergei GAPON / AFP
    EurasiaNet об учениях "Запад-2017": оправдались опасения?

    "Сейчас то, что они размешают в Восточной Европе, под предлогом российской угрозы, что российско-белорусские учения Запад-2017 — это подготовка для агрессии против Прибалтики, что Россия хочет завоевать Белоруссию, что никогда войска оттуда не выведет, ничего из этого не реализовалось", — сказал он, выступая перед слушателями азербайджанской Дипакадемии.

    По словам Лаврова, "все оказалось просто "липой", по-русски говоря".

    Он отметил, что те контингенты НАТО, которые туда подтянули для нейтрализации угрозы, сейчас остаются в Восточной Европе.

    Читайте также: Задачи выполнены. Как прошли учения "Запад-2017"

    Учения "Запад-2017" проходили на территории России и Белоруссии с 14 по 20 сентября. Общая численность личного состава, участвовавшего в учениях, составляла 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии были задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

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