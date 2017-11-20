наверх
20.11.201703:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Меркель заявила о провале коалиционных переговоров

    (обновлено: )171
    Лидер ХДС и канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что успешно завершить коалиционные переговоры не удалось. По ее словам, важным вопросом на них была миграция.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    REUTERS Fabrizio Bensch

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Лидер ХДС, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что утром проинформирует президента Франка-Вальтера Штайнмайера о провале коалиционных переговоров.

    Немецкая Свободная демократическая партия двумя часами раньше вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС и "Зелеными" ("Ямайка").

    Канцлер Германии, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель во время парламентских выборов в Берлине
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Süddeutsche Zeitung: итоги выборов в Германии опасны для Европы

    "Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что завтра утром я свяжусь с президентом, проинформирую его о положении вещей, и там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше", — заявила она в заявлении для прессы в ночь на понедельник, которое транслировали немецкие телеканалы.

    "Мы, ХДС и ХСС вместе, я хочу это подчеркнуть, и в тяжелое время будем нести ответственность за страну и продолжим ответственно действовать… Мы будем собственными силами помогать единству страны", — добавила канцлер.

    Она добавила, что важным вопросом на переговорах была миграция: разногласия с либералами здесь были небольшими, но и с зелеными можно было найти компромисс.

    Читайте также: Народ и партия не едины. Германия приходит в себя после выборов

    "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. Немецкие социал-демократы ранее исключили возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%).

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правая партия "Альтернатива для Германии", впервые прошедшая в парламент ФРГ, не будет иметь влияния на будущую политику Берлина в европейских делах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор