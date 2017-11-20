Меркель заявила о провале коалиционных переговоров

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Лидер ХДС, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что утром проинформирует президента Франка-Вальтера Штайнмайера о провале коалиционных переговоров.

Немецкая Свободная демократическая партия двумя часами раньше вышла из переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС и "Зелеными" ("Ямайка").

"Мы не смогли успешно завершить коалиционные переговоры. Это значит, что завтра утром я свяжусь с президентом, проинформирую его о положении вещей, и там мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше", — заявила она в заявлении для прессы в ночь на понедельник, которое транслировали немецкие телеканалы.

"Мы, ХДС и ХСС вместе, я хочу это подчеркнуть, и в тяжелое время будем нести ответственность за страну и продолжим ответственно действовать… Мы будем собственными силами помогать единству страны", — добавила канцлер.

Она добавила, что важным вопросом на переговорах была миграция: разногласия с либералами здесь были небольшими, но и с зелеными можно было найти компромисс.

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"Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. Немецкие социал-демократы ранее исключили возможность своего участия в "большой коалиции" с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%).

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правая партия "Альтернатива для Германии", впервые прошедшая в парламент ФРГ, не будет иметь влияния на будущую политику Берлина в европейских делах.