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    В Черное море вошел французский "фрегат-невидимка"

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    Турецкие споттеры, отслеживающие пути движения военных кораблей через Босфор, выложили кадры ракетного фрегата ВМС Франции La Fayette. На них видно, как в Черное море направляется фрегат F714 Guepratte.
    Ракетный фрегат-невидимка Военно-морских сил Франции класса La Fayette в Черном море
    twitter.com/YorukIsik

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Ракетный "фрегат-невидимка" Военно-морских сил Франции класса La Fayette вошел в акваторию Черного моря.

    Фотографии появились на странице микроблога Twitter турецких споттеров, отслеживающих пути движения военных кораблей через Босфор.

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    На снимках видно, что в Черное море направляется фрегат F714 Guepratte.

    twitter.com/YorukIsik
    Ракетный "фрегат-невидимка" Военно-морских сил Франции класса La Fayette в Черном море

    По данным открытых источников, водоизмещение корабля составляет 3,2 тысячи тонн. Его корпус изготовлен с применением технологии "стелс". La Fayette предназначен для использования в кризисных регионах и несет несколько ракет и вертолет Panther, говорится на сайте французского минобороны. Класс La Fayette включает пять кораблей, первый из которых — собственно La Fayette — был спущен на воду в 1992 году.

    Это уже не первый заход французского боевого корабля в Черное море. Последний раз фрегат класса La Fayette побывал там в марте текущего года. Он посетил румынский порт Констанца, а также принял участие в совместных с ВМС Румынии учениях.

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