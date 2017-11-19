Столтенберг сообщил, сколько пробудет НАТО в Восточной Европе

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы альянса останутся в Восточной Европе и Прибалтике столько, сколько это будет нужно.

"Невозможно назвать вам конкретную дату. Мы пробудем там столько, сколько нужно", — заявил Столтенберг в эфире канадской радиостанции CBC, отвечая на вопрос о том, как долго НАТО должен сохранять увеличенное присутствие в Украине и Прибалтике.

Генсек также прокомментировал сообщения немецких СМИ, которые усомнились в возможности оперативной реакции сил НАТО на удар с востока. Ранее немецкая газета Spiegel со ссылкой на попавший в ее распоряжение секретный отчет НАТО сообщала, что Североатлантический альянс не сможет произвести оперативное развертывание войск, если по его восточноевропейским членам будет нанесен военный удар.

"Альянс НАТО готов защищать всех союзников в случае любой угрозы. Однако с учетом того, что угроза и обстановка в области безопасности изменяется, НАТО тоже изменяется. Мы наращиваем мощь, мы усиливаем боевую готовность наших сил, впервые в нашей истории мы развертываем силы в восточной части нашего альянса… Мы также укрепляем способность перемещать силы как по Европе, так и по Североатлантическому региону. Таким образом, мы приспосабливаемся. И именно поэтому мы сильны", — заявил генсек НАТО.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО играет ключевую роль в борьбе с терроризмом по всему миру, а также стремится не допустить превращение Афганистана в "безопасное убежище международного терроризма".

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"У НАТО очень важная роль, особенно в сфере помощи странам Ближнего Востока и Северной Африки бороться с терроризмом. И то, что наши силы делают в Афганистане — это наша самая большая операция. И причина, по которой мы находимся в Афганистане, заключается в том, чтобы не позволить Афганистану превратиться в безопасное убежище для международного терроризма", — заключил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что альянс придерживается политики открытых дверей и готов принять новых членов, в том числе и Украину.