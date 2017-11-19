Наводнение в Греции: число погибших возросло до 20

DIMITRIS LAMBROPOULOS / AFP

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Число погибших в результате наводнений в Греции достигло 20 человек. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает Reuters.

Отмечается, что стихия оставила без крыши над головой десятки человек и разрушила инфраструктуру городов Мандра, Мегара и Неа-Перамос.

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Как сообщили местные жители, местами вода затапливала первые этажи зданий. По данным СМИ, дожди такой силы – редкость для Греции, инфраструктура которой не готова к наводнениям.