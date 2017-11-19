наверх
19.11.201720:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Наводнение в Греции: число погибших возросло до 20

    (обновлено: )19601
    Отметим, что местами вода затапливала первые этажи зданий. По данным СМИ, дожди такой силы – редкость для Греции, инфраструктура которой не готова к наводнениям.
    Масштабное наводнение в Греции
    DIMITRIS LAMBROPOULOS / AFP

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Число погибших в результате наводнений в Греции достигло 20 человек. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает Reuters.

    Отмечается, что стихия оставила без крыши над головой десятки человек и разрушила инфраструктуру городов Мандра, Мегара и Неа-Перамос.

    Смотрите также: Большая вода. Грецию накрыло масштабное наводнение

    Как сообщили местные жители, местами вода затапливала первые этажи зданий. По данным СМИ, дожди такой силы – редкость для Греции, инфраструктура которой не готова к наводнениям.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор