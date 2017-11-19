До чего техника дошла. В Китае робот стал врачом

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина.ТСН.
Как отмечается, к экзамену, который сдают все врачи Китая, работа готовила команда специалистов. Они загрузили в его память десятки справочников, также робота учили и настоящие медицинские эксперты.
Электронный врач умеет собирать и анализировать информацию о пациенте и ставить предварительный диагноз.
Между тем, лечить людей такой робот не будет, а станет служить помощником врача.
Ранее Японская корпорация Sony объявила, что с января 2018 года начинает продажу новой модели робота-собачки.