До чего техника дошла. В Китае робот стал врачом

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина.

В Китае робот успешно сдал врачебный экзамен, набрав почти на сотню баллов больше проходного, передает ТСН

Как отмечается, к экзамену, который сдают все врачи Китая, работа готовила команда специалистов. Они загрузили в его память десятки справочников, также робота учили и настоящие медицинские эксперты.

Электронный врач умеет собирать и анализировать информацию о пациенте и ставить предварительный диагноз.

Между тем, лечить людей такой робот не будет, а станет служить помощником врача.

Ранее Японская корпорация Sony объявила, что с января 2018 года начинает продажу новой модели робота-собачки.