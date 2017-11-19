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    В мире

    До чего техника дошла. В Китае робот стал врачом

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    К экзамену, который сдают все врачи Китая, работа готовила команда специалистов. Они загрузили в его память десятки справочников, также робота учили и настоящие медицинские эксперты.
    В Китае робот успешно сдал врачебный экзамен
    ТСН

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. 

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    В Китае робот успешно сдал врачебный экзамен, набрав почти на сотню баллов больше проходного, передает ТСН.

    Как отмечается, к экзамену, который сдают все врачи Китая, работа готовила команда специалистов. Они загрузили в его память десятки справочников, также робота учили и настоящие медицинские эксперты.

    Электронный врач умеет собирать и анализировать информацию о пациенте и ставить предварительный диагноз.

    Между тем, лечить людей такой робот не будет, а станет служить помощником врача. 

    Ранее Японская корпорация Sony объявила, что с января 2018 года начинает продажу новой модели робота-собачки.

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