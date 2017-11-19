Еврокомиссар о затянувшемся Brexit: ЕС не может платить за Британию

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина.

Еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер возмутился затягивающимися переговорами по Brexit, пишет издание Bild am Sonntag

"Европа не может платить по счетам Британии. Мы констатируем, что британцы не могут или не хотят выполнять свои обещания", — рассказал Эттингер еженедельнику.

По его словам, ЕС не ставит своей целью нанести ущерб Великобритании, блок хочет предотвратить возможный ущерб странам-членам. Эттингер заявил, что британской и европейской экономикам необходима ясность. Он рассчитывает на "четкое заявление" до середины декабря.

Между тем глава фракции Европейской народной партии, ведущей политической группы Европарламента, Манфред Вебер предупреждает, что "без серьезных предложений Лондона перейти ко второй фазе переговоров в декабре не получится".

Ранее на этой неделе глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС ждет большего прогресса по условиям Brexit со стороны Великобритании, чтобы можно было перейти к переговорам о будущих отношениях.

С лета текущего года идут переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, главными их темами являются права граждан "разводящихся" регионов, ирландская граница и урегулирование финансовых обязательств Соединенного Королевства перед ЕС.

Пока в этих переговорах нет достаточного прогресса, ЕС не хочет переходить ко второй фазе: обсуждению структуры будущего партнерства Евросоюза с Великобританией, а также возможного переходного периода в отношениях.

Достаточный прогресс по этим направлениям должен поступить не позднее начала декабря, иначе Евросоюз не сможет в декабре принять решение о переходе ко второй фазе переговоров.