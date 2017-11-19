Исполнилось сто лет со дня рождения легендарной Индиры Ганди

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Сто лет назад родилась индийский государственный деятель Индира Ганди (1917-1984).

Индийский государственный деятель, премьер-министр Индии в 1966-1977 и 1980-1984 годах Индира Ганди (Indira Gandhi) родилась 19 ноября 1917 года в Аллахабаде (штат Уттар-Прадеш на севере Индии) в семье, активно участвовавшей в борьбе за независимость Индии. Ее отец Джавахарлал Неру был лидером партии Индийский национальный конгресс (ИНК) и первым премьер-министром (1947-1964) независимой Индии. Ее дед Ганди Мотилал Неру был одним из пионеров движения за независимость и близким соратником Мохандаса ("Махатмы") Ганди.

Индира Ганди получила образование в Индии, Швейцарии, Великобритании. В 1937 году поступила в Сомервильский колледж Оксфордского университета, но не окончила его.

С 1938 года – член партии Индийский национальный конгресс (ИНК). Участница освободительной борьбы.

В 1942 году вышла замуж за адвоката-парса Феруза Ганди (1912-1960; однофамилец Махатмы Ганди).

В 1942 году Индира Ганди подвергалась аресту колониальными властями.

После провозглашения независимости Индии (1947) она стала членом кабинета отца-премьера и сопровождала Джавахарлала Неру во всех зарубежных поездках.

С 1958 года Индира Ганди – член Рабочего комитета и член Центральной избирательной комиссии ИНК, председатель женской организации этой партии и член Центрального парламентского совета Всеиндийского комитета ИНК.

В 1959 году Ганди была избрана председателем ИНК.

В 1960 году ушла с этого поста, но осталась помощницей отца. За годы, предшествовавшие его смерти, стала посредником между больным премьер-министром и его кабинетом и партийными функционерами.

В 1964 году после смерти отца заняла пост министра информации и радиовещания в кабинете Лала Бахадура Шастри.

В январе 1966 года после смерти Шастри Индира Ганди стала премьер-министром. На этом посту она встретилась с сильной оппозицией. В 1969 году после того, как ее правительство национализировало 14 крупнейших банков Индии, консервативные лидеры ИНК попытались исключить ее из партии. Сделать этого им не удалось, фракция правых вышла из ИНК, что привело к расколу партии.

Большое внимание уделяла укреплению обороноспособности Индии и расширению ее влияния в зоне Индийского океана и на международной арене. Активно развивала отношения с СССР. В 1971 году после победы Индии в войне с Пакистаном способствовала образованию на территории Восточного Пакистана независимого государства Бангладеш.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Индира Ганди с официальным визитом в СССР

На внеочередных парламентских выборах в 1971 году партия Индиры Ганди одержала уверенную победу, собрав более двух третей голосов избирателей. Политические оппоненты обвинили Индиру Ганди в нарушении избирательного закона. В июне 1975 году Высокий суд Аллахабада признал ее виновной в нарушениях избирательного законодательства и постановил уйти в отставку, с запретом политической деятельности на шесть лет. В ответ Ганди объявила о введении в Индии чрезвычайного положения. В это время отмечалось усиление авторитарных тенденций в методах управления государством, использовавшихся Ганди: ограничение свободы печати, проведение ряда антидемократических кампаний, в том числе по сносу городских трущоб, а также принудительной стерилизации населения в целях решения демографической проблемы.

Находясь на посту премьер-министра Индира Ганди одновременно занимала другие посты: с сентября 1967 года по март 1977 года – министра по атомной энергии; с сентября 1967 года по февраль 1969 года – министра иностранных дел; с июня 1970 года по ноябрь 1973 год — министра внутренних дел; с июня 1972 года по март 1977 года – министра по космосу.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Индира Ганди и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев

Проводимые реформы вызвали недовольство населения, в 1977 году Индира Ганди потерпела поражение на выборах в парламент.

Дважды, в октябре 1977 года и в декабре 1978 года, она подвергалась краткосрочным арестам по обвинению в коррупции.

В 1978 году, объявив о создании своей партии ИНК (И), Ганди вновь была избрана в парламент, после выборов 1980 года вернулась на пост премьер-министра.

Вскоре после возвращения к власти Ганди понесла тяжелую утрату: в авиакатастрофе погиб ее младший сын и главный политический советник Санджай. С начала 1970-х годов Санджай Ганди, пользовавшийся популярностью среди городской молодежи, был ближайшим политическим помощником Индиры Ганди, и многие считали его преемником премьер-министра. После смерти Санджая Индира Ганди убедила старшего сына Раджива заняться политикой и стать ее главным помощником.

В начале 1980-х годов Индира Ганди столкнулась с угрозами политической целостности Индии. Вела борьбу против сепаратистских движений в штатах Джамму и Кашмир, Ассам, Тамилнаду, Пенджаб.

В июне 1984 года Ганди провела операцию "Голубая звезда", связанную со штурмом Золотого храма в Амритсаре, который заняли сторонники создания независимого сикхского государства Халистан в Пенджабе.

Тридццать первого октября 1984 года Индира Ганди была убита своими охранниками-сикхами, мстившими за смерть своих собратьев по общине.

После смерти Индиры Ганди ИНК и правительство возглавил ее старший сын Раджив. В 1991 году он погиб в результате террористического акта, организованного тамильскими сепаратистами. Индира Ганди вошла в историю как последовательный борец с терроризмом и сепаратизмом, сторонник единой и неделимой Индии. Деятельность Индиры Ганди была отмечена многими наградами, в том числе высшим орденом Индии "Бхарат ратна" ("Жемчужина Индии", 1972) и международной Ленинской премией (1985, посмертно).