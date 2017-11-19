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    Генсек НАТО снова извинился перед Эрдоганом за скандал на учениях

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    Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии принес Йенс Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаления, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.
    Президент Турции Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    REUTERS Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Турции Тайипу Эрдогану, чтобы еще раз принести извинения за инцидент на учениях НАТО Trident Javelin 8-17 ноября в Норвегии и сообщить о принятых в связи с этим мерах, передает в субботу телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

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    Ранее Эрдоган заявил, что организаторы учений поставили стенд с портретами "врагов", на одном из них был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, к "врагам" был также причислен нынешний турецкий лидер. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких военных, участвовавших в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение.

    Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии принес Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаления, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.

    По информации телеканала, в ходе телефонного разговора Столтенберг выразил надежду, что этот инцидент не повлияет на отношения Турции с НАТО и заверил Эрдогана в том, что будут приняты меры, чтобы подобное не повторялось.

    Напомним, ранее Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке террористической группировки "Исламское государство".

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