Манифестации в Париже. Полиция применила слезоточивый газ

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина.

В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона участников массовой акции протеста против торговли людьми в Ливии, передает корреспондент РИА Новости.

В митинге у посольства Ливии в 15-м округе столицы Франции приняли участие несколько тысяч человек, в основном выходцы из Африки. По его окончании толпа двинулась в направлении Елисейских полей, на подступах к которым их встретили кордоны полиции.

Страсти накалились, в полицию полетели камни, стражи порядка несколько раз применяли слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу.

Ранее в субботу в Париже прошла манифестация против реформ президента Эммануэля Макрона в социально-трудовой сфере, на которой также произошел ряд инцидентов: хулиганы били витрины банков и магазинов и попытались сорвать флаг с посольства Саудовской Аравии.

Напомним, 16 ноября участники акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже громили банки на пути следования пешей процессии.