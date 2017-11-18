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    Манифестации в Париже. Полиция применила слезоточивый газ

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    В митинге у посольства Ливии в 15-м округе столицы Франции приняли участие несколько тысяч человек, в основном выходцы из Африки. По его окончании толпа двинулась в направлении Елисейских полей, на подступах к которым их встретили кордоны полиции.
    Массовая акция протеста в париже против торговли людьми в Ливии
    twitter.com/HIPWEEKLY

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина.  

    В Париже проходят протесты против трудовой и налоговой реформ. Видео
    facebook.com/sputnik.france
    Тысячи протестующих вышли на улицы Парижа
    В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона участников массовой акции протеста против торговли людьми в Ливии, передает корреспондент РИА Новости.

    В митинге у посольства Ливии в 15-м округе столицы Франции приняли участие несколько тысяч человек, в основном выходцы из Африки. По его окончании толпа двинулась в направлении Елисейских полей, на подступах к которым их встретили кордоны полиции.

    Страсти накалились, в полицию полетели камни, стражи порядка несколько раз применяли слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу.

    Ранее в субботу в Париже прошла манифестация против реформ президента Эммануэля Макрона в социально-трудовой сфере, на которой также произошел ряд инцидентов: хулиганы били витрины банков и магазинов и попытались сорвать флаг с посольства Саудовской Аравии.

    Напомним, 16 ноября участники акции протеста против реформ президента Франции Эммануэля Макрона в Париже громили банки на пути следования пешей процессии.

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