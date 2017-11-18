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    В Великобритании разбился крупнейший в мире дирижабль

    (обновлено: )42010
    В результате инцидента легкие травмы получили два сотрудника компании-владельца, им была оказана медицинская помощь. Специалисты проведут оценку возможного ущерба для самого воздушного судна в ближайшие недели.
    В Великобритании разбился крупнейший в мире дирижабль
    itv.com

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В британском графстве Бедфордшир оторвалось от причальной мачты во время стоянки крупнейшее в мире воздушное судно Airlander 10, сообщает компания-владелец Hybrid Air Vehicles (HAV).

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    "Сегодня произошел инцидент с воздушным судном Airlander на летном поле Кардингтон. Воздушное судно в этот момент не находилось в полете. По нашей первоначальной оценке, воздушное судно оторвалось от причальной мачты, причины будут выясняться", — говорится в сообщении на сайте компании.

    В результате инцидента легкие травмы получили два сотрудника HAV, им была оказана медицинская помощь.

    Компания заверила, что благодаря системе безопасности удалось быстро посадить дирижабль и предотвратить серьезные повреждения на земле. Топливо и гелий, находящиеся в дирижабле, в настоящий момент не представляют опасности. Специалисты проведут оценку возможного ущерба для самого воздушного судна в ближайшие недели.

    itv.com
    В Великобритании разбился крупнейший в мире дирижабль

    Airlander 10 — отчасти самолет, отчасти дирижабль — изначально создавался для вооруженных сил США. Проект свернули из-за недостатка финансирования. Британское правительство потратило на разработку воздушного судна около 3,7 миллиона долларов.

    Длина воздушного судна составляет 92 метра, оно может подниматься на высоту около 4,9 километра и развивать скорость до 148 километров в час. Благодаря гелию судно может находиться в воздухе до двух недель (с экипажем на борту этот срок составляет до 5 дней).

    По словам представителей HAV, Airlander 10 имеет потенциал в коммерческом секторе, в частности в грузоперевозке.

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