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    Двери НАТО для Украины открыты - Столтенберг

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (293)

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    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что для членства в НАТО государство обязательно должна соответствовать определенным стандартам. Поэтому Грузия и Украина сейчас сконцентрированы на реформах.
    Украина-НАТО
    NATO

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. НАТО придерживается политики открытых дверей и готово принять новых членов, в том числе и Украину, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает "Укринформ".

    Представительство НАТО в Украине
    facebook.com/NLOUkraine
    НАТО бредит Украиной

    "Двери НАТО — открытые, и лучшим доказательством этого является тот факт, что с конца Холодной войны и в настоящее время количество членов почти удвоилось. Кроме того, весной этого года к НАТО присоединилась Черногория, расширив членство с 28 до 29 стран", — ответил Столтенберг на вопрос о позиции Альянса относительно возможного членства Украины.

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    "Для членства в НАТО государство обязательно должна соответствовать определенным стандартам. Грузия и Украина сейчас сконцентрированы на реформах: модернизации своих оборонных институтов, борьбе с коррупцией, усилению демократии. НАТО и союзники помогают с внедрением этих реформ", — отметил генсек.

    "В конце концов 29 наших членов будут решать, приглашать ли в Альянс нового члена, никто другой не имеет права вмешиваться или накладывать вето на этот процесс. Каждое государство имеет суверенное право выбирать свой путь, а Альянс может решать, расширяться ему или нет", — также подчеркнул Столтенберг. 

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    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс адаптирует свою командную структуру в том числе из-за ситуации вокруг Украины.

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