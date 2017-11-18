наверх
18.11.201707:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    США осуждают попытки оспорить факт Голодомора в Украине

    (обновлено: )119
    В заявлении Госдепа отмечается, что США "стоят вместе с украинским народом и чтят память об этой трагедии, вызванной советской властью, а также осуждают попытки оспорить это как исторический факт".
    Мероприятия в память о жертвах Голодомора в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. США чтят память жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов и осуждают попытки отрицания этого трагического факта в истории, говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науерт, передает "Укринформ".

    "В этом месяце мы вспоминаем и чтим миллионы украинский, погибших от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой политики советской эпохи времен Сталина. Варварский захват украинской земли и сельскохозяйственных культур, что привело к Голодомору, или "смерти от голода", стал одним из самых жестоких деяний ХХ века, которое превратило европейскую житницу в землю неизмеримых человеческих страданий", — отмечается в заявлении.

    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины
    Порошенко в США: встреча с диаспорой, цветы у памятника жертвам Голодомора

    При этом американские дипломаты отметили стойкость выживших во время Голодомора. "В конце концов советская власть не смогла разрушить идентичность и независимость украинского народа", — подчеркивается в документе.

    В Госдепе отметили, что США "стоят вместе с украинским народом и чтят память об этой трагедии, вызванной советской властью, а также осуждают попытки оспорить это как исторический факт".

    США также подтвердили свою приверженность "безопасной и процветающей Украине, свободной от внешней агрессии и оккупации и способной выбирать собственное будущее".

    Ранее сообщалось, что конгрессмены США внесли в Палату представителей проект резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа

    В 1930-х годах во времена правления Иосифа Сталина, и особенно в зиму 1932-1933 годов, конфискация урожая с целью принудительной коллективизации сельскохозяйственного производства привела к гибели миллионов людей в Советском Союзе, в основном из числа украинских крестьян-земледельцев, число которых составляет около семи миллионов человек.

    Читайте также: Голодомор-геноцид. В соцсетях интересуются: а сейчас не то же самое?

    Ряд европейских стран признали Голодомор геноцидом. Сенат Австралии признал Голодомор геноцидом в 2003 году. В 2008 году Европейский парламент признал Голодомор преступлением против человечности. В свою очередь российское правительство исключает, что голод был направлен против нации, и отрицает, что это был акт геноцида.

    В сентябре президент Украины Петр Порошенко призвал ООН признать Голодомор в Украине актом геноцида.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Елена Дьяченко о реинтеграции Донбасса. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Польско-украинские переговоры о снятии моратория на эксгумацию
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор