США осуждают попытки оспорить факт Голодомора в Украине

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. США чтят память жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов и осуждают попытки отрицания этого трагического факта в истории, говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науерт, передает "Укринформ".

"В этом месяце мы вспоминаем и чтим миллионы украинский, погибших от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой политики советской эпохи времен Сталина. Варварский захват украинской земли и сельскохозяйственных культур, что привело к Голодомору, или "смерти от голода", стал одним из самых жестоких деяний ХХ века, которое превратило европейскую житницу в землю неизмеримых человеческих страданий", — отмечается в заявлении.

При этом американские дипломаты отметили стойкость выживших во время Голодомора. "В конце концов советская власть не смогла разрушить идентичность и независимость украинского народа", — подчеркивается в документе.

В Госдепе отметили, что США "стоят вместе с украинским народом и чтят память об этой трагедии, вызванной советской властью, а также осуждают попытки оспорить это как исторический факт".

США также подтвердили свою приверженность "безопасной и процветающей Украине, свободной от внешней агрессии и оккупации и способной выбирать собственное будущее".

Ранее сообщалось, что конгрессмены США внесли в Палату представителей проект резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

В 1930-х годах во времена правления Иосифа Сталина, и особенно в зиму 1932-1933 годов, конфискация урожая с целью принудительной коллективизации сельскохозяйственного производства привела к гибели миллионов людей в Советском Союзе, в основном из числа украинских крестьян-земледельцев, число которых составляет около семи миллионов человек.

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Ряд европейских стран признали Голодомор геноцидом. Сенат Австралии признал Голодомор геноцидом в 2003 году. В 2008 году Европейский парламент признал Голодомор преступлением против человечности. В свою очередь российское правительство исключает, что голод был направлен против нации, и отрицает, что это был акт геноцида.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко призвал ООН признать Голодомор в Украине актом геноцида.