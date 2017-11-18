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    РФ заблокировала в Совбезе ООН проект очередной резолюции по Сирии

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    Сирия: США нанесли новый удар (346)

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    Заблокированный проект резолюции был распространен делегацией Японии в четверг вечером, после того, как Совбез ООН не смог принять ни американский, ни российский проект резолюции о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО.
    Заседание СБ ООН Архивное фото
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Россия заблокировала принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции Японии о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) на 30 дней для выработки нового формата работы следователей, сообщает РИА Новост

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
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    Документ получил 12 голосов "за". Против выступила Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия. Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался.

    Проект резолюции был распространен делегацией Японии в четверг вечером, после того, как Совбез ООН не смог принять ни американский, ни российский проект резолюции о продлении СМР. В пятнцу дня члены Совета Безопасности проводили консультации по документу.

    Проект резолюции запрашивает генсека ООН в течение 20 дней представить Совбезу "предложения по структуре и методологии работы совместного механизма расследования, которые отражают взгляды членов Совета Безопасности". 

    На заседании Совета Безопасности ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Документ получил поддержку 11 стран, против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия, а Китай и Египет воздержались.

    Позже на голосование был вынесен российский проект резолюции по СМР, соавторами которого выступили Китай и Боливия. Документ получил четыре голоса в поддержку. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом документ не получил необходимого количества голосов.

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    В октябре совместный механизм ОЗХО — ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии представил Совету Безопасности доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля этого года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016-го. Эксперты заключили, что в первом случае правительственные силы применили зарин, во втором террористы из группировки "Исламское государство"  использовали иприт.

    Российская сторона считает, что доклад основан на сомнительных фактах. 

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