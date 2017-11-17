Авиакатастрофа в Британии: полиция подтвердила гибель нескольких человек

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Полиция подтверждает гибель нескольких человек при столкновении вертолета и легкомоторного самолета в небе над графством Бакингемшир в Англии в пятницу вечером.

Смотрите также: Момент удара молнии в самолет попал на видео

"По нашим данным, несколько человек погибли при инциденте в Бакингемшире. После ЧП были перекрыты некоторые дороги, в настоящее время движение восстановлено", — сообщил РИА Новости представитель местной полиции, отказавшись назвать точное количество погибших и раненых.

В настоящее время на месте работают медики, спасатели и представители службы по расследованию авиапроисшествий.

Ранее сообщалось, что в небе над Британией столкнулись самолет и вертолет.