наверх
17.11.201722:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Авиакатастрофа в Британии: полиция подтвердила гибель нескольких человек

    (обновлено: )75
    По данным полиции, несколько человек погибли при инциденте в Бакингемшире. После ЧП были перекрыты некоторые дороги, в настоящее время движение восстановлено.
    В небе над Великобританией разбился пассажирский самолет, который столкнулся с вертолетом
    dailystar.co.uk

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Полиция подтверждает гибель нескольких человек при столкновении вертолета и легкомоторного самолета в небе над графством Бакингемшир в Англии в пятницу вечером.

    Смотрите также: Момент удара молнии в самолет попал на видео

    "По нашим данным, несколько человек погибли при инциденте в Бакингемшире. После ЧП были перекрыты некоторые дороги, в настоящее время движение восстановлено", — сообщил РИА Новости представитель местной полиции, отказавшись назвать точное количество погибших и раненых.

    В настоящее время на месте работают медики, спасатели и представители службы по расследованию авиапроисшествий.

    Ранее сообщалось, что в небе над Британией столкнулись самолет и вертолет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины и герб России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаг Украины
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор