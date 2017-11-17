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    Из живота беглеца из КНДР достали огромного червя

    (обновлено: )49601
    По словам южнокорейских врачей, червя длиной 27 сантиметров достали из живота военнослужащего, бежавшего из Северной Кореи. При побеге он получил ранение.
    Червь из живота северокорейского перебежчика
    koreabiomed.com

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В кишечнике мужчины, который проник в Южную Корею из КНДР, обнаружили круглого червя длиной 27 сантиметров. О данной "находке" сообщили южнокорейские врачи.

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    Несколько дней назад сообщалось, что военнослужащий из КНДР был доставлен в больницу Южной Кореи после того, как получил огнестрельное ранение при бегстве на южнокорейскую территорию. Выстрел был произведен с северокорейской стороны.

    При удалении пули врачи столкнулись с огромным количеством червей-паразитов в желудке, сообщает Korea Biomedical Review.

    В ходе созванной пресс-конференции медики продемонстрировали фотографию круглого червя. Один из них сообщил, что причиной является потребление овощей, которые в Северной Корее продолжают выращивать, удобряя почву человеческими фекалиями. По его словам, подобных паразитов ранее не встречали у представителей соседнего государства.

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