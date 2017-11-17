Из живота беглеца из КНДР достали огромного червя

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В кишечнике мужчины, который проник в Южную Корею из КНДР, обнаружили круглого червя длиной 27 сантиметров. О данной "находке" сообщили южнокорейские врачи.

Несколько дней назад сообщалось, что военнослужащий из КНДР был доставлен в больницу Южной Кореи после того, как получил огнестрельное ранение при бегстве на южнокорейскую территорию. Выстрел был произведен с северокорейской стороны.

При удалении пули врачи столкнулись с огромным количеством червей-паразитов в желудке, сообщает Korea Biomedical Review.

В ходе созванной пресс-конференции медики продемонстрировали фотографию круглого червя. Один из них сообщил, что причиной является потребление овощей, которые в Северной Корее продолжают выращивать, удобряя почву человеческими фекалиями. По его словам, подобных паразитов ранее не встречали у представителей соседнего государства.