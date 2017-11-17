Медикам впервые удалась пересадка головы трупу

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Медикам впервые успешно удалось осуществить трансплантацию головы трупу, заявил итальянский нейрохирург Серджио Канаверо на пресс-конференции в Вене, сообщает The Telegraph.

По его словам, эксперимент был проведен в Китае специалистами Медицинского университета Харбина. Китайские врачи провели операцию на человеческом трупе. Ранее им успешно удалось совершить пересадку головы на теле обезьяны.

По словам нейрохирурга, следующим шагом станет аналогичная операция на живом человеке.

"Первая трансплантация головы на человеческий труп проведена. Полная пересадка от донора с мертвым мозгом будет следующим шагом", — заявил он.

Канаверо в 2015 году анонсировал намерение провести первую операцию по пересадку головы живому человеку. Тогда пациентом согласился выступить российский программист Валерий Спиридонов.

Напомним, ранее японские врачи из больницы города Окаяма объявили о том, что им удалось впервые в мире провести успешную операцию по пересадке фрагмента легкого матери ребенку.