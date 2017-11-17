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    В США от передозировки марихуаной умер младенец

    (обновлено: )173
    У ребенка, которому было всего 11 месяцев, развился миокардит - поражение сердечной мышцы. Как установили медики, в его крови содержался основной психоактивный компонент марихуаны в высокой концентрации.
    Скорая в США. Архивное фото
    Associated Press Gerry Broome

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Двое медиков из штата Колорадо заявили, что задокументировали первый случай смерти из-за передозировки марихуаной. Результаты своих наблюдений они опубликовали в журнале Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine.

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    Врачи Томас Наппе и Кристофер Хойте обследовали 11-месячного ребенка, доставленного в отделение неотложной помощи. Опекун мальчика сказал, что до госпитализации ребенок был раздражительным, а иногда, напротив, слишком вялым.

    Обследовав мальчика, медики обнаружили, что у него развился миокардит — поражение сердечной мышцы. После смерти ребенка было установлено, что в его крови содержался основной психоактивный компонент марихуаны в высокой концентрации.

    Впоследствии выяснилось, что родители ребенка регулярно употребляли наркотики. Медики отметили, что в результате легализации марихуаны подвергает риску детей, которые могут случайно употребить наркотик, например, вместе с пищей.

    Напомним, в Херсонской области изъяли элитной марихуаны на миллион гривен.

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