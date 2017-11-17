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    МВД Испании гарантирует экс-главе Каталонии Пучдемону одиночную камеру

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (242)

    (обновлено: )810
    Карлес Пучдемон в случае экстрадиции будет помещен в тюрьму "Эстремера", где содержатся другие экс-члены женералитета Каталонии. За бывшим лидером будет вестись наблюдение, чтобы избежать нападения на него других заключенных.
    Экс-глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. МВД Испании в ответ на запрос бельгийской прокуратуры сообщило об условиях заключения бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в случае экстрадиции в Мадрид, пишет каталонская газета Vanguardia.

    Брюссельский суд в пятницу будет решать вопрос о выдаче Испании Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства.

    Карлес Пучдемон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По данным издания, отвечая на вопрос об устройстве пенитенциарной системе страны, испанское МВД передало Бельгии 15-страничный документ. В ведомстве отмечают, что Пучдемон в случае экстрадиции будет помещен в тюрьму "Эстремера", где содержатся другие экс-члены женералитета. За бывшим лидером будет вестись наблюдение, чтобы избежать нападения на него других заключенных. Пучдемон сможет поддерживать связь со своим адвокатом. Кроме того, в МВД обещают, что он сможет на выбор или поселиться в отдельной камере, или делить ее со своими соратниками.

    В документе также говорится, что испанское законодательство запрещает пытки и плохое обращение по отношению к заключенным. Ведомство отмечает, что Испанию регулярно посещают сотрудники Комитета по предотвращению пыток Совета Европы, а кроме того за правами заключенных в стране осуществляют постоянный надзор омбудсмен и национальный механизм по предотвращению пыток.

    Испанский суд 3 ноября выдал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают более 50 лет тюремного заключения.

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    Ордер на их задержание был передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, были выданы национальные и международные ордеры на арест.

    Пучдемон и другие бывшие члены женералитета, находящиеся в Бельгии, утром 5 ноября добровольно явились в полицейский участок в Брюсселе. Вечером того же дня судья принял решение освободить их на время рассмотрения запроса об их экстрадиции в Испанию, при этом им запрещено покидать территорию Бельгии, они должны предоставить бельгийским властям свой временный адрес, сотрудничать со следствием и являться по всем вызовам правоохранителей.

    В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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    На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

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