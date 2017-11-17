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    Женщина обвинила Буша-старшего в "неподобающих прикосновениях"

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    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман... (52)

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    По словам американки, фотосессия с президентом, в ходе которой он позволил себе неподобающие прикосновения, состоялась в апреле 1992 года в Мичигане.
    Джордж Буш (старший). Архивное фото
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    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Американка обвинила Джорджа Буша-старшего в сексуальных домогательствах в 1992 году, когда тот занимал должность президента США, сообщает телеканал CNN.

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    Ранее аналогичные обвинения в адрес Буша-старшего выдвинули шесть женщин, которые сообщили, что экс-президент дотрагивался до них во время совместного фотографирования в период с 2003 по 2016 год. Из рассказа 55-летней жительницы штата Мичиган следует, что политик позволял себе подобные вольности, находясь на посту главы государства (1988-1992 год).

    По словам женщины, фотосессия с президентом, в ходе которой он позволил себе неподобающие прикосновения, состоялась в апреле 1992 года в Мичигане, куда Буш-старший прибыл в рамках кампании по переизбранию.

    В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики. 

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