наверх
17.11.201705:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Госдеп обвинил РФ во вмешательстве в дела Европы посредством пропаганды

    (обновлено: )4901
    Советник госсекретаря США по политическому планированию Брайан Хук заявил, что "Россия играет на поле пропаганды и дезинформации, внося смуту в общества, электораты и институты по всей Европе".
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Советник государственного секретаря США по политическому планированию Брайан Хук обвинил Россию во вмешательстве в дела стран Европы с помощью пропаганды.

    Флаги России и США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    РФ - США: противостояние до последнего дипломата

    "Как и в прошлом, Россия играет на поле пропаганды и дезинформации, внося смуту в общества, электораты и институты по всей Европе… Россия подрывает, сеет рознь, дезинформирует, коррумпирует и в конце концов ослабляет нашу уверенность в наших демократических институтах по всему западному миру. Эти действия противоречат статье 6 Заключительного Хельсинского акта, который призывает к невмешательству во внутренние дела", — заявил Хук, выступая в Вашингтоне.

    Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". 

    Напомним, 30 октября бывшего главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

    Читайте также — The New Republic: Украина в ловушке между Востоком и Западом

    Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    В Киеве прошла акция против "антиукраинских заявлений" Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших