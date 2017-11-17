Госдеп обвинил РФ во вмешательстве в дела Европы посредством пропаганды

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Советник государственного секретаря США по политическому планированию Брайан Хук обвинил Россию во вмешательстве в дела стран Европы с помощью пропаганды.

"Как и в прошлом, Россия играет на поле пропаганды и дезинформации, внося смуту в общества, электораты и институты по всей Европе… Россия подрывает, сеет рознь, дезинформирует, коррумпирует и в конце концов ослабляет нашу уверенность в наших демократических институтах по всему западному миру. Эти действия противоречат статье 6 Заключительного Хельсинского акта, который призывает к невмешательству во внутренние дела", — заявил Хук, выступая в Вашингтоне.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Напомним, 30 октября бывшего главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. Также стало известно о том, что экс-советник штаба американского президента по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ.

Читайте также — The New Republic: Украина в ловушке между Востоком и Западом

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.