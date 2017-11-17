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    В мире

    Госдеп обвинил РФ во вмешательстве в дела стран Европы

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    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Советник госсекретаря США по политическому планированию Брайан Хук обвинил Россию во вмешательстве в дела стран Европы с помощью пропаганды.

    "Как и в прошлом, Россия играет на поле пропаганды и дезинформации, внося смуту в общества, электораты и институты по всей Европе… Россия подрывает, сеет рознь, дезинформирует, коррумпирует и в конце концов ослабляет нашу уверенность в наших демократических институтах по всему западному миру. Эти действия противоречат статье 6 Заключительного Хельсинского акта, который призывает к невмешательству во внутренние дела", — заявил Хук, выступая в Вашингтоне.

    Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". 

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