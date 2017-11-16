США рассчитывают, что "халифат" ИГ прекратит существование до конца года

РИА Новости | Перейти в фотобанк До полного разгрома. Путин и Трамп договорились о борьбе с ИГИЛ в Сирии США рассчитывают, что самопровозглашенный "халифат" ИГ (террористическая группировка) прекратит существование до конца 2017 года, заявил советник госсекретаря, директор по политическому планированию в госдепартаменте США Брайан Хук.

"Госсекретарь (Рекс) Тиллерсон много участвует в личной дипломатии, направленной на разгром ИГ. ИГ в виде физически существующего "халифата" закончит существование до конца года", — сказал Хук.

По оценкам коалиции по борьбе с ИГ под руководством США, террористы потеряли уже 95% территории, которую они в прошлом контролировали в Сирии и Ираке.

Смотрите также: Удары ВКС РФ по "Джебхат ан-Нусре" в Сирии

Группировка ИГ в 2014 году захватила значительные районы в Сирии и Ираке. Коалиция во главе с США начала против нее боевые действия. Россия проводит операцию против ИГ в Сирии с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.