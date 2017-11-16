наверх
16.11.201722:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    США рассчитывают, что "халифат" ИГ прекратит существование до конца года

    (обновлено: )43
    По оценкам коалиции по борьбе с ИГ под руководством США, террористы потеряли уже 95% территории, которую они в прошлом контролировали в Сирии и Ираке.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    До полного разгрома. Путин и Трамп договорились о борьбе с ИГИЛ в Сирии
    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. США рассчитывают, что самопровозглашенный "халифат" ИГ (террористическая группировка) прекратит существование до конца 2017 года, заявил советник госсекретаря, директор по политическому планированию в госдепартаменте США Брайан Хук.

    "Госсекретарь (Рекс) Тиллерсон много участвует в личной дипломатии, направленной на разгром ИГ. ИГ в виде физически существующего "халифата" закончит существование до конца года", — сказал Хук.

    По оценкам коалиции по борьбе с ИГ под руководством США, террористы потеряли уже 95% территории, которую они в прошлом контролировали в Сирии и Ираке.

    Смотрите также: Удары ВКС РФ по "Джебхат ан-Нусре" в Сирии

    Группировка ИГ в 2014 году захватила значительные районы в Сирии и Ираке. Коалиция во главе с США начала против нее боевые действия. Россия проводит операцию против ИГ в Сирии с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Настольная игра Галичина 1918
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших