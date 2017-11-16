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    Защитники русских школ организуют шествие в Риге

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    По прогнозам организаторов, в шествии будут участвовать несколько сотен человек, в том числе депутат Европарламента Татьяна Жданок. Участники мероприятия выступают за школьное образование на русском языке.
    фото из открытых источников

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Шествие в знак протеста против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык состоится в Риге в четверг, 16 ноября; ожидается, что в мероприятии примет участие несколько сотен человек, сообщили РИА Новости в штабе защиты русских школ, который является организатором мероприятия.

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    По прогнозам организаторов, в шествии будут участвовать несколько сотен человек, в том числе депутат Европарламента Татьяна Жданок.

    "В шествии планируют принять люди из разных городов Латвии. Мы ожидаем, что соберется несколько сотен человек", — сообщили в штабе защиты русских школ.

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    "Шестнадцатого ноября — шествие за школьное образование на русском языке. Сбор в 16.00 у Пороховой башни. С собой берем смартфоны, фонарики, чтобы освещать дорогу и победить тьму латышского националистического мракобесия. Не слушайте скептиков и нытиков. Просто приходите", — написал на своей странице в Facebook общественный деятель, инициатор прошедшего в 2011 году в Латвии референдума о государственном статусе для русского языка Владимир Линдерман.

    Участники шествия проследуют от Пороховой башни в Старой Риге до здания Кабмина, уточнили в штабе защиты русских школ. Рижская дума не стала запрещать мероприятие, таким образом, оно считается согласованным.

    Министр образования Карлис Шадурскис ранее сообщил, что с 2020/21 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

    В Латвии только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.

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    Под петицией за сохранение в средних школах Латвии билингвального образования, в том числе на русском языке, поставили подписи более 10 тысяч человек. Сбор подписей был объявлен 26 октября. Теперь предложение будет передано на рассмотрение в сейм.

    Ранее сообщалось, что в Латвии могут запретить предпринимателям общаться с клиентами на русском языке

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