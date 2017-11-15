Без лягушачьих лапок. Французы назвали блюдо №1

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Французы признали мясо по-бургундски наиболее характерным блюдом национальной кухни, свидетельствуют результаты опроса института социологических исследований Toluna.

Как пишет газета Parisien, мясо по-бургундски (кусочки говядины, тушенные в красном вине с луком, морковью и салом) назвало наиболее отражающим дух национальной гастрономии 23% опрошенных.

На второе место с большим отрывом от победителя (11%) респонденты поставили фрикасе, на третьем несколько неожиданно оказался бифштекс с жареной картошкой (10%), который обычно не ассоциируется исключительно с французской кухней.

В то же время лягушачьи лапки, считающиеся одним из символов Франции в области гастрономии, получили лишь 4% голосов, заняв в опросе восьмое место.

Ранее сообщалось, что в Париже открылся первый во Франции "голый" ресторан, где посетители могут пообедать без одежды.