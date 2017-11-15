Fitch объявило об ограниченном дефолте Венесуэлы

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о понижении долгосрочного рейтинга Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте до "ограниченного дефолта" ("RD").

В сообщении агентства отмечается, что причиной решения стало неполучение инвесторами выплат по процентам суверенных облигаций со сроком погашения в 2019 и 2024 годах.

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Это решение принято, несмотря на заявление министра связи Венесуэлы Хорхе Родригеса о начале платежей по процентам за обслуживание внешнего долга со вторника. Ранее президент Николас Мадуро заявил, что его страна никогда не объявит дефолт.

В минувший понедельник международное рейтинговое агентство S&P также снизило рейтинг Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте до "SD" ("выборочный дефолт") после того, как страна не выплатила 200 миллионов долларов по облигациям со сроком погашения в 2019 и 2024 годах. Власти Венесуэлы начали переговоры с инвесторами относительно реструктуризации внешнего долга страны.