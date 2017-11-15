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    Мадуро посоветовал президенту Колумбии глотать кокаин

    Тема:

    Венесуэла: масштабные протесты и выборы (73)

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    Причиной очередных нападок со стороны Николаса Мадуро стал введенный Колумбией запрет на поставки лекарств в Венесуэлу, которая испытывает в них дефицит.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Associated Press Seth Wenig

    КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в очереднойраз обрушился с критикой на своего колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса, посоветовав тому глотать кокаин.

    Причиной нападок стал введенный Колумбией запрет на поставки лекарств в Венесуэлу, которая испытывает в них дефицит. "Сантос, мы их и не будем покупать в Колумбии. Глотай эти лекарства сам, а мы их уже покупаем в Индии. Глотай твои лекарства, твои наркотики и твой кокаин", — сказал Мадуро в эфире гостелевидения.

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    Главе Колумбии уже не в первый раз достается от главы соседней страны. Так, в июле этого года Мадуро обозвал Сантоса предателем, который преклоняется перед всем иностранным, будучи взятым в плен империей (США).

    Ранее сообщалось, что Fitch понизило суверенный рейтинг Венесуэлы до "С". 

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