Мадуро посоветовал президенту Колумбии глотать кокаин

КИЕВ, 15 ноя – РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в очереднойраз обрушился с критикой на своего колумбийского коллегу Хуана Мануэля Сантоса, посоветовав тому глотать кокаин.

Причиной нападок стал введенный Колумбией запрет на поставки лекарств в Венесуэлу, которая испытывает в них дефицит. "Сантос, мы их и не будем покупать в Колумбии. Глотай эти лекарства сам, а мы их уже покупаем в Индии. Глотай твои лекарства, твои наркотики и твой кокаин", — сказал Мадуро в эфире гостелевидения.

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Главе Колумбии уже не в первый раз достается от главы соседней страны. Так, в июле этого года Мадуро обозвал Сантоса предателем, который преклоняется перед всем иностранным, будучи взятым в плен империей (США).

Ранее сообщалось, что Fitch понизило суверенный рейтинг Венесуэлы до "С".