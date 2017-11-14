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    Генпрокурор США не стал подтверждать, что ФБР платило автору досье на Трампа

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    Генеральный прокурор Соединенных Штатов Джефф Сешнс отметил, что не может раскрывать детали внутреннего расследования.
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    Brendan SMIALOWSKI / AFP

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс во вторник не стал подтверждать информацию о том, что ФБР платило Кристоферу Стилу, являющемуся автором скандального досье на президента США Дональда Трампа.

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    "Я не могу раскрывать детали внутреннего расследования", — сказал он на слушаниях в сенате.

    При этом Сешнс допустил, что "это скорее вопрос напрямую спецпрокурору по РФ Роберту Мюллеру".

    Ранее газета New York Times писала, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.

    В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

    В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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