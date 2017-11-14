Нидерланды идентифицировали останки нескольких жертв крушения MH17

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Нидерландах были идентифицированы останки семи жертв катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом, которые в начале октября были переданы представителями самопровозглашенной ДНР.

Об этом сообщила РИА Новости представитель голландского министерства юстиции Сентина ван дер Меер.

"Некоторые фрагменты тел, которые были ранее переданы голландским властям, содержат ДНК семи жертв катастрофы MH17. Национальная следственная группа сообщила об этом ближайшим родственникам погибших", — рассказала представитель ведомства.

Она отметила, что судебный институт Нидерландов (Netherlands Forensic Institute) продолжает работу по идентификации других переданных в октябре останков.

МИД Нидерландов ранее сообщил, что суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing рейса MH17 пройдет в этой стране. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен.

Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.