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    Президент Молдавии допустил, что Приднестровье может стать частью Украины

    (обновлено: )36803
    По мнению молдавского президента Игоря Додона, Приднестровье может стать часть Молдавии или Украины. При этом он добавил, региону необходимо оставить все полномочия.
    Президент Молдавии Игорь Додон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Приднестровье может стать частью Молдавии или Украины, считает молдавский президент Игорь Додон.

    "Я уверен, что после объединения страны в Молдове уже никогда не будет проунионистской власти. Я думаю, что можно договориться с Тирасполем. У него два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы. Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова", — заявил он в интервью "Независимой газете".

    При этом он добавил, что Приднестровью необходимо оставить все полномочия — парламент, президента, правительство и флаг.

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    "И из приднестровского бюджета мы ни копейки брать не должны. У нас должна быть общая государственность, общая бюджетная, банковская системы, общая внешняя политика", — заключил он.

    В этом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне приднестровско-молдавского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

    Кроме того, на территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

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    Ранее сообщалось, что официальный Киев поддержит вывод миротворцев РФ из Приднестровья

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