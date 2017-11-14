В Братиславе начали ликвидацию заборов вокруг зданий посольства США

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КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости Украина. Власти Братиславы начали устранять забор, самовольно построенный посольством США вокруг зданий диппредставительства в центре города. Об этом заявил РИА Новости депутат горсовета Мартин Боргуля.

"Сегодня сотрудники строительного департамента муниципалитета Братиславы провели на месте формальную проверку законности сооружения забора вокруг зданий посольства США, расположенных на любимой горожанами и туристами площади Гвездослава, которая выходит на берег Дуная. Естественно, подтвердилось, что посольство не располагает никакими документами, разрешающими строительство забора и связанное с этим отторжение у города дополнительных 1,3 тысячи квадратных метров территории вокруг диппредставительства", — сказал Боргуля.

После того, как сотрудники стройдепартамента официально зафиксировали данный факт в присутствии представителей посольства США, документ о необходимости устранения нелегальной стройки будет рассмотрен руководством города, которое, несомненно, вынесет подтверждающее решение, добавил Боргуля. "Можно заранее предположить, что посольство США подаст протест против такого решения, что перенесет рассмотрение ситуации на более высокий уровень – в краевой совет. Но наверняка и там решение о сносе забора и иных сооружений на нелегально отторженной территории вокруг диппредставительства США будет оперативно подтверждено. Поэтому, как я предполагаю, уже в начале 2018 года площадь Гвездослава будет полностью очищена от последствий незаконного строительства", — сказал Боргуля.

По словам депутата, городские власти вскоре после появления забора вокруг зданий посольства США пытались наладить диалог с американскими дипломатами, чтобы полюбовно разрешить возникшую ситуацию. В частности, было подписано временное соглашение о найме отторженной американцами у города территории по символической цене один евро за один квадратный метр в год, то есть, за 1,3 тысячи евро в год. При этом предполагалось, что посольство США подберет за это время или построит для себя здания в другом районе Братиславы. Как сказал Боргуля, американские дипломаты постоянно утверждали, что ведут соответствующий поиск, но ни разу не смогли выполнить его просьбу предъявить доказательства такового.

"Конечно, предполагая весьма скорое решение с устранением забора вокруг посольства США, я не имею в виду, что туда будут направлены люди с инструментами, которые начнут распиливать забор на куски. Судя по всему, данный вопрос будет необходимо передать экзекуторам (судебным исполнителям) для реализации официального решения властей города и края. Я надеюсь, что данный вопрос займет всего несколько месяцев", — заявил Боргуля.

"Я не являюсь неким антиамериканским активистом, и мне все равно, кто размещается в этих зданиях – американцы, китайцы или марсиане. Для меня, как коренного жителя Братиславы, самое главное – устранить эти устрашающие решетки с самой красивой площади города, плавно перетекающей в набережную Дуная. Сюда в выходные дни и вечерами любят приходить горожане, здесь назначают свидания влюбленные, здесь люди прогуливаются перед началом спектаклей в расположенных по соседству театрах, здесь проходят праздничные гуляния и ярмарки. И внешний вид этой площади, названной в честь поэта-лирика и борца с лицемерием Павола Орсага Гвездослава, должен отвечать радостному настроению горожан и гостей Братиславы", — подчеркнул депутат горсовета.

После трагических событий 11 сентября 2001 года посольство самостоятельно, без разрешения городских властей, в целях усиления собственной безопасности расширило территорию вокруг своих зданий, обнеся ее высоким металлическим забором, а также соорудило на этой территории дополнительное помещение для контроля за входом в диппредставительство.