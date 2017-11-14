В Мексике изъяли пушку, стрелявшую марихуаной через границу с США

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В мексиканском штате Сонора конфискована самодельная пушка длиной около 3,5 метра, которая стреляла зарядами марихуаны на территорию США.

Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры региона.

Пушка, длиной около 3,5 метра и "калибром" около полуметра, оснащено компрессором. Устройство размещалось на крыше небольшого автофургона.

Рейд проводился в городе Агуа-Приета, который находится на границе с американским городом Дуглас в Аризоне.

Так же в результате спецоперации мексиканские власти изъяли более 800 килограммов марихуаны, часть из которой уже была заряжена в пушке.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ростом случаем злоупотребления наркотиков, в частности опиодов.