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    В мире

    В Мексике изъяли пушку, стрелявшую марихуаной через границу с США

    (обновлено: )39001
    Самодельная пушка была длиной порядка 3,5 метра и "калибром" около полуметра. Устройство размещалось на крыше небольшого автомобильного фургона.
    Полиция в Мексике. Архивное фото
    Associated Press Marco Ugarte

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В мексиканском штате Сонора конфискована самодельная пушка длиной около 3,5 метра, которая стреляла зарядами марихуаны на территорию США.

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    Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры региона.

    Пушка, длиной около 3,5 метра и "калибром" около полуметра, оснащено компрессором. Устройство размещалось на крыше небольшого автофургона.

    Рейд проводился в городе Агуа-Приета, который находится на границе с американским городом Дуглас в Аризоне.

    Так же в результате спецоперации мексиканские власти изъяли более 800 килограммов марихуаны, часть из которой уже была заряжена в пушке. 

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ростом случаем злоупотребления наркотиков, в частности опиодов.

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